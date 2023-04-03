Ильенков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильенков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильенков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ильенкова (Барабанчикова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильенков Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Ильенкова (Барабанчикова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильенкова (Барабанчикова) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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