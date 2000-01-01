Ваганов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганов Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ваганова Галина Геннадьевна

Созоново, Сосновский р-он
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ваганова Галина Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ваганова Галина Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ваганова Галина Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ваганова Галина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваганова Галина Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Ваганова Галина Геннадьевна

Смерть
Неизвестно
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