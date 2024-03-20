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Enmann Alexander Ferdinand (Александр Васильевич)

Место рождения

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

19.04.1817

Дата смерти

09.12.1888

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1817

Отец: Enmann Wilhelm Ferdinand

Мать: Enmann Constantie Elisabeth

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Образование
По 15.12.1845
Дерптский университет
Аптекарь
Работа или профессия
С 29.04.1850 по 11.08.1860
Санкт-Петербург
Аптекарь | Николаевская детская больница, жалование 228,60 руб. в год
Награда
26.08.1856
Санкт-Петербург
Темно-бронзовая медаль на Андреевской ленте в память войны 1853-1856 гг.
Получение воинского звания/чина
14.10.1856
Санкт-Петербург
Титулярный советник
Работа или профессия
С 12.08.1860 по 15.05.1867
Санкт-Петербург
Смотритель и эконом | Николаевская детская больница, жалование 500 руб. в год.
Получение воинского звания/чина
26.07.1865
Санкт-Петербург
Коллежский асессор
Получение воинского звания/чина
27.01.1866
Санкт-Петербург
Надворный советник
Награда
23.12.1866
Санкт-Петербург
Орден Святого Станислава III степени
Работа или профессия
С 1868 по 1888
Рига
Аптекарь | Проживал - Санкт-Петербургский форштадт, Большая Александрская улица, дом Шухарта
Смерть
09.12.1888
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