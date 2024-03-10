Пичугин Дмитрий Конанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПичугин Дмитрий Конанович

Пичугин Дмитрий Конанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Пичугин Конан Парфенович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичугина (Ожгихина) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Пичугин Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Пичугина (Ожгихина) Евдокия Яковлевна

Юговское, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.