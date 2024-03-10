Пичугин Дмитрий Конанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Пичугин Конан Парфенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Пичугин Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Пичугина (Ожгихина) Евдокия Яковлевна
Юговское, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно