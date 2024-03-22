Качанова (Руденко) Матрена Трифоновна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Руденко Трифон Евстафьевич
Мать: Руденко Александра
Рождение ребёнка
24.02.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Качанов Александр Николаевич
Северка, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931