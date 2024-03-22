Качанова (Руденко) Матрена Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качанова (Руденко) Матрена Трифоновна

Место рождения

Назаровка, Михайловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1906

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1968 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Руденко Трифон Евстафьевич

Мать: Руденко Александра

Назаровка, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качанов Александр Николаевич

Северка, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качанов Александр Николаевич

Смерть
1931
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