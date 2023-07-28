Куценов анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1938
Дата смерти28.07.2023
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1938
Отец: Куценов Александр
Мать: Куценова Прасковья
Рождение ребёнка
27.11.1976
Дочь: Филатова Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Куценова Тамара Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куценова Тамара Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куценова Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Куценова Тамара Егоровна
Смерть
28.07.2023