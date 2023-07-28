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Куценов анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1938

Дата смерти

28.07.2023

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1938

Отец: Куценов Александр

Мать: Куценова Прасковья

Рождение ребёнка
27.11.1976

Дочь: Филатова Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Куценова Тамара Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куценова Тамара Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куценова Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Куценова Тамара Егоровна

Смерть
28.07.2023
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