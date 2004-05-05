Выскребенцев Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1977
Рождение ребёнка
05.05.2004
Сын: Выскребенцев Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Выскребенцева Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
05.05.2004
Дочь: Выскребенцева Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Выскребенцева Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
07.01.2016
Сын: Выскребенцев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Выскребенцева Светлана Васильевна