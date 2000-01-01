Сычков Михаил Михайлович (6.414)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сычков Федор Михайлович (6.513)
Мать ребёнка: Сычкова Матрона Кононова (6.414)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна (6.512)
Мать ребёнка: Сычкова Матрона Кононова (6.414)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Михайловна (6.511)
Мать ребёнка: Сычкова Матрона Кононова (6.414)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайловна (6.510)
Мать ребёнка: Сычкова Матрона Кононова (6.414)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно