Елена Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Пётр Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновей Денисов
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Конон Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновей Денисов
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Акулина Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновей Денисов
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Матрёна Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновей Денисов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиновей Денисов
Смерть
Неизвестно