Елена Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Около 1755 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1759 г.р.
Около 1761 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Пётр Зиновьев

Отец ребёнка: Зиновей Денисов

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Конон Зиновьев

Отец ребёнка: Зиновей Денисов

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Акулина Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновей Денисов

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Матрёна Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновей Денисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновей Денисов

Смерть
Неизвестно
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