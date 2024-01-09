Казакова Евфросиния Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1902 ст.
Сын: Казаков Павел Никифорович
Отец ребёнка: Казаков Никифор Сергеевич
Озёрно-Кузнецово, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Запись в метрической книге Покровской церкви с. Озерно-Кузнецово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно