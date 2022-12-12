Ярыгин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения07.02.1894
Дата смерти17.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1894
Рождение ребёнка
05.02.1925
Сын: Ярыгин Александр Федорович
Мать ребёнка: Ярыгина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
26.03.1927
Дочь: Бокарёва Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Ярыгина Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярыгина Анна Алексеевна
Смерть
17.08.1942