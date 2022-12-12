Ярыгин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярыгин Федор Иванович

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

07.02.1894

Дата смерти

17.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1894

Отец: Ярыгин Иван Александрович

Мать: Ярыгина Любовь Андреевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1925

Сын: Ярыгин Александр Федорович

Мать ребёнка: Ярыгина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
26.03.1927

Дочь: Бокарёва Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Ярыгина Анна Алексеевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярыгина Анна Алексеевна

Смерть
17.08.1942
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