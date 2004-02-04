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Шалдин Антон Александрович
Шалдин Антон Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.2004
Пол
Мужской
Отец
Шалдин Александр Иванович
1967 г.р.
Мать
Чумакова Елена Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.2004
Отец:
Шалдин Александр Иванович
Мать:
Чумакова Елена Владимировна
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