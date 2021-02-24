Макрова (Веденеева) Серафима Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1949
Дата смерти24.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1949
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Михеева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Макров Александр Макарович
Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макров Александр Макарович
Смерть
24.02.2021