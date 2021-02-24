Макрова (Веденеева) Серафима Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макрова (Веденеева) Серафима Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1949

Дата смерти

24.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1949

Отец: Веденеев Алексей Иванович

Мать: Веденеева (Михалина) Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Михеева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Макров Александр Макарович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макров Александр Макарович

Смерть
24.02.2021

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