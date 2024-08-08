Родионова (Карина) Феврония Лукиянов
Место рождения
Дата рождения11.07.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.07.1909 ст.
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д. 499, ЛЛ.254об-255 Родители: Села Новых Макалуш крестьянин Лукиан Васильев Родионов и законная жена его Иулиания Михаилова, оба православные.
Крещение
14.07.1909 ст.
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д. 499, ЛЛ.254об-255 Восприемники: Села Новых Макалуш крестьянин Стефан Михайлов Карин и деревни Новых Сосен Бугурусланского уезда крестьянина Василия Семенова Одужева жена Хиопия... Показать все
Смерть
Неизвестно