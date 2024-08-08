Родионова (Карина) Феврония Лукиянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Карина) Феврония Лукиянов

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.07.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
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Рождение
11.07.1909 ст.

Отец: Родионов Лукиан Васильев

Мать: (Карин) Иулиания Михайлов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д. 499, ЛЛ.254об-255 Родители: Села Новых Макалуш крестьянин Лукиан Васильев Родионов и законная жена его Иулиания Михаилова, оба православные.
Крещение
14.07.1909 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д. 499, ЛЛ.254об-255 Восприемники: Села Новых Макалуш крестьянин Стефан Михайлов Карин и деревни Новых Сосен Бугурусланского уезда крестьянина Василия Семенова Одужева жена Хиопия... Показать все
Смерть
Неизвестно

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