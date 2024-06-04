Бакулин Малофей (Малах) Денисов
Место рожденияпоч. на Быстрице Семейки Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1624
Дата смертиПосле 1692
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1624
Отец: Бакулин Денис (Дениско) Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1692