Бакулин Малофей (Малах) Денисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Малофей (Малах) Денисов

Место рождения

поч. на Быстрице Семейки Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1624

Дата смерти

После 1692

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1624

Отец: Бакулин Денис (Дениско) Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Киприян Малафеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1692

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