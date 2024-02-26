Евдокея Сергеева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокея Сергеева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

До 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Иринья Андреева (Вна)

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Иринья Меньшая Андреева (Вна)

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1820

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