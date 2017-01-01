Мосиенко (Икрянникова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1944
Дата смерти2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017