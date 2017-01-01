Мосиенко (Икрянникова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосиенко (Икрянникова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосиенко Пётр Иванович

Смерть
2017
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