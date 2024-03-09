Берднова (Раманчева) Светлана Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Берднова (Раманчева) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Берднова) Наталья

Отец ребёнка: Берднов Андрей Васильевич

Saratov, Saratovskaja oblast Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Saratov, Saratov Oblast Russia

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