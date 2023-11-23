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Чуриловская Маргарита Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

09.10.1830

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуриловский Аристарх Василисков

Рождение ребёнка
1822

Сын: Чуриловский Флегонт Аристархов

Отец ребёнка: Чуриловский Аристарх Василисков

Рождение ребёнка
14.02.1824

Сын: Заровский Константин Аристархов

Отец ребёнка: Чуриловский Аристарх Василисков

Заровский Константин Аристархович (1824 — ?) Родился 14 февраля 1824 года в семье пономаря Духовской церкви г.Ярославля Аристарха Чуриловского. Обучался в Ярославском уездном духовном училище. В 1839 ... Показать все
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Чуриловская) Наталья Аристархова

Отец ребёнка: Чуриловский Аристарх Василисков

Смерть
09.10.1830

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