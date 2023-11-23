Чуриловская Маргарита Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти09.10.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Чуриловский Флегонт Аристархов
Отец ребёнка: Чуриловский Аристарх Василисков
Рождение ребёнка
14.02.1824
Сын: Заровский Константин Аристархов
Отец ребёнка: Чуриловский Аристарх Василисков
Заровский Константин Аристархович (1824 — ?) Родился 14 февраля 1824 года в семье пономаря Духовской церкви г.Ярославля Аристарха Чуриловского. Обучался в Ярославском уездном духовном училище. В 1839 ... Показать все
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Чуриловская) Наталья Аристархова
Отец ребёнка: Чуриловский Аристарх Василисков
Смерть
09.10.1830