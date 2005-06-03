Кондратьев Александр Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Александр Арсентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.2005

Дочь: Кондратьева Алина Александровна

Мать ребёнка: Щукина Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щукина Людмила Александровна

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