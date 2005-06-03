Кондратьев Александр Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.2005
Дочь: Кондратьева Алина Александровна
Мать ребёнка: Щукина Людмила Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щукина Людмила Александровна