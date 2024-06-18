Скрыкалов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1932
Дата смерти05.12.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1961
Сын: Скрыкалов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Скрыкалова (Карнаухова) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
17.05.1966
Дочь: Малинина Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Скрыкалова (Карнаухова) Елена Николаевна
Смерть
05.12.1992