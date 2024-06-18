Скрыкалов Владимир Александрович 20.03.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрыкалов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1932

Дата смерти

05.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932

Отец: Скрыкалов Александр Васильевич

Мать: Скрыкалова Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрыкалова (Карнаухова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
06.12.1961

Сын: Скрыкалов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Скрыкалова (Карнаухова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
17.05.1966

Дочь: Малинина Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Скрыкалова (Карнаухова) Елена Николаевна

Смерть
05.12.1992

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