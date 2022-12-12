Антонов Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1877 ст.
Дата смертиОколо 1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1901 ст.
Григорьевское, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.03.1903 ст.
Дочь: Бузина Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Антонова Александра Михайловна
Смерть
Около 1944