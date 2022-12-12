Антонов Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Алексей Алексеевич

Антонов Алексей Алексеевич

avatar

Место рождения

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.10.1877 ст.

Дата смерти

Около 1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
31.01.1901 ст.

Жена: Антонова Александра Михайловна

Григорьевское, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.03.1903 ст.

Дочь: Бузина Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Антонова Александра Михайловна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close