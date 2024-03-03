Чхало (Чхаленко) Никита Кириллович
Место рождения
Дата рождения14.09.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1813
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S42-3?i=148&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Чхало (Чхаленко) Анастасия Никитовна
Мать ребёнка: Чхало Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
16.08.1843
Дочь: Чхало (Чхаленко) Васса Никитовна
Мать ребёнка: Чхало Прасковья Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SBM-1?i=546&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
06.03.1846
Сын: Чхало (Чхаленко) Василий Никитович
Мать ребёнка: Чхало Прасковья Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYG-5?i=579&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
04.06.1849
Сын: Чхало (Чхаленко) Дорофей Никитович
Мать ребёнка: Чхало Прасковья Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYG-T?i=617&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Чхало (Чхаленко) Феодосия Никитовна
Мать ребёнка: Чхало Прасковья Федоровна
Бракосочетание
24.09.1855
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3L-D?i=105&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
14.08.1856
Мать ребёнка: Чхало (Кучменко) Лукия Демьяновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9G-Q?i=419&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
23.08.1858
Дочь: Чхало Иустина Никитовна
Мать ребёнка: Чхало (Кучменко) Лукия Демьяновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9F-P?i=447&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
05.02.1860
Мать ребёнка: Чхало (Кучменко) Лукия Демьяновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q98-4?i=472&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
28.11.1861
Дочь: Чхало Варвара Никитовна
Мать ребёнка: Чхало (Кучменко) Лукия Демьяновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q99-F?i=494&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Чхало (Кучменко) Лукия Демьяновна
Смерть
Неизвестно