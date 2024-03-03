Чхало (Чхаленко) Никита Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхало (Чхаленко) Никита Кириллович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

14.09.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1784 г.р.

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1813

Отец: Чхало (Чхаленко) Кирилл Федорович

Мать: Чхало (Жежер) Екатерина Степановна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S42-3?i=148&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чхало Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Чхало (Чхаленко) Анастасия Никитовна

Мать ребёнка: Чхало Прасковья Федоровна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.08.1843

Дочь: Чхало (Чхаленко) Васса Никитовна

Мать ребёнка: Чхало Прасковья Федоровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SBM-1?i=546&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
06.03.1846

Сын: Чхало (Чхаленко) Василий Никитович

Мать ребёнка: Чхало Прасковья Федоровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYG-5?i=579&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
04.06.1849

Сын: Чхало (Чхаленко) Дорофей Никитович

Мать ребёнка: Чхало Прасковья Федоровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYG-T?i=617&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Чхало (Чхаленко) Феодосия Никитовна

Мать ребёнка: Чхало Прасковья Федоровна

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
24.09.1855

Жена: Чхало (Кучменко) Лукия Демьяновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3L-D?i=105&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
14.08.1856

Сын: Чхало Демид Никитович

Мать ребёнка: Чхало (Кучменко) Лукия Демьяновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9G-Q?i=419&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
23.08.1858

Дочь: Чхало Иустина Никитовна

Мать ребёнка: Чхало (Кучменко) Лукия Демьяновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9F-P?i=447&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
05.02.1860

Сын: Чхало Хрисанф Никитович

Мать ребёнка: Чхало (Кучменко) Лукия Демьяновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q98-4?i=472&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
28.11.1861

Дочь: Чхало Варвара Никитовна

Мать ребёнка: Чхало (Кучменко) Лукия Демьяновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q99-F?i=494&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Чхало Кондрат Никитович

Мать ребёнка: Чхало (Кучменко) Лукия Демьяновна

Валява, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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