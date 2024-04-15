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Яковлев Артемий Терентьев

Место рождения

Крайчиково, Колосовский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.

Отец: Яковлев Терентий Леонтьев

Мать: не указана

Крайчиково, Колосовский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Степанида Иванова

Место жительства
Неизвестно
Крайчиково, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Сын: Яковлев Петр Артемьев

Мать ребёнка: Яковлева Степанида Иванова

Крайчиково, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
?.02.1858 ст.

Дочь: (Яковлева) Авдотья Артемьева

Мать ребёнка: Яковлева Степанида Иванова

Крайчиково, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.02.1863 ст.

Сын: Яковлев Федор Артемьев

Мать ребёнка: Яковлева Степанида Иванова

Крайчиково, Колосовский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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