Яковлев Артемий Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.
Отец: Яковлев Терентий Леонтьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Мать ребёнка: Яковлева Степанида Иванова
Рождение ребёнка
?.02.1858 ст.
Дочь: (Яковлева) Авдотья Артемьева
Мать ребёнка: Яковлева Степанида Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1863 ст.
Мать ребёнка: Яковлева Степанида Иванова
Смерть
Неизвестно