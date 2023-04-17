Югова Анна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Жиров Фёдор Севостьянович
Рождение ребёнка
25.03.1911
Дочь: Жирова Матрёна Фёдорова
Отец ребёнка: Жиров Фёдор Севостьянович
Рождение ребёнка
04.10.1914
Сын: Жиров Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Жиров Фёдор Севостьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно