Югова Анна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Югова Анна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Жиров Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Жиров Фёдор Севостьянович

Рождение ребёнка
25.03.1911

Дочь: Жирова Матрёна Фёдорова

Отец ребёнка: Жиров Фёдор Севостьянович

Рождение ребёнка
04.10.1914

Сын: Жиров Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Жиров Фёдор Севостьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиров Фёдор Севостьянович

Смерть
Неизвестно
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