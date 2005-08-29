Barbara
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1934
Дата смерти29.08.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Koorhan Howard
Рождение ребёнка
17.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Koorhan Howard
Смерть
29.08.2005