Barbara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Barbara

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1934

Дата смерти

29.08.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Koorhan Howard

Рождение ребёнка
17.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Koorhan Howard

Смерть
29.08.2005

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