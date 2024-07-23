Сиротинина (Пшенишникова) Федосья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротинина (Пшенишникова) Федосья Алексеевна

Место рождения

д. Большой Телек Абаканской волости

Дата рождения

1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Большой Телек Абаканской волости
Бракосочетание
24.01.1882

Муж: Сиротинин Пётр Трофимович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
МК 1882
Рождение ребёнка
08.02.1883

Сын: Сиротинин Власий (Влас) Петрович

Отец ребёнка: Сиротинин Пётр Трофимович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
МК 1883

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