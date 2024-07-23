Сиротинина (Пшенишникова) Федосья Алексеевна
Место рожденияд. Большой Телек Абаканской волости
Дата рождения1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Большой Телек Абаканской волости
Бракосочетание
24.01.1882
МК 1882
Рождение ребёнка
08.02.1883
Сын: Сиротинин Власий (Влас) Петрович
Отец ребёнка: Сиротинин Пётр Трофимович
МК 1883