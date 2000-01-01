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Шведов Владимир
Шведов Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.10.1957
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Шведова (Сыропятова) Полина Гаврииловна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1957
Отец: не указан
Мать:
Шведова Полина Гаврииловна
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