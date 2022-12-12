Либер (Гольдман) Михаил Исаакович
Место рожденияг. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
Дата рождения05.06.1880
Дата смерти04.10.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
Место жительства
С 1880
г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
Место жительства
С 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1915 по 1917
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1919
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1922
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1924 по 1928
г. Семипалатинск, Казахская ССР
Смерть
04.10.1937
г. Алма-Ата, Казахская ССР
Место жительства
По 1937
г. Алма-Ата, Казахская ССР