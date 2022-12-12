Либер (Гольдман) Михаил Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Либер (Гольдман) Михаил Исаакович

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Место рождения

г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии

Дата рождения

05.06.1880

Дата смерти

04.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
Место жительства
С 1880
г. Вильно, Виленский уезд Виленской губернии
Место жительства
С 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1915 по 1917
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1919
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1922
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1924 по 1928
г. Семипалатинск, Казахская ССР
Смерть
04.10.1937
г. Алма-Ата, Казахская ССР
Место жительства
По 1937
г. Алма-Ата, Казахская ССР
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