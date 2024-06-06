Вислов Николай 10.02.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вислов Николай

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.02.1931

Дата смерти

03.08.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1931

Отец: Вислов Иван

Мать: Вислова Любовь

Россия
Рождение ребёнка
10.02.1951

Сын: Вислов Сергей

Мать ребёнка: Вислова (Хвостенко) Софья

Бракосочетание
Около 1954

Жена: Вислова (Хвостенко) Софья

Рождение ребёнка
29.11.1956

Сын: Вислов Геннадий

Мать ребёнка: Вислова (Хвостенко) Софья

Рождение ребёнка
25.03.1962

Сын: Вислов Владимир

Мать ребёнка: Вислова (Хвостенко) Софья

Смерть
03.08.1993

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