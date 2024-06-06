Вислов Николай
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.02.1931
Дата смерти03.08.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1931
Отец: Вислов Иван
Мать: Вислова Любовь
Россия
Рождение ребёнка
10.02.1951
Сын: Вислов Сергей
Мать ребёнка: Вислова (Хвостенко) Софья
Бракосочетание
Около 1954
Рождение ребёнка
29.11.1956
Сын: Вислов Геннадий
Мать ребёнка: Вислова (Хвостенко) Софья
Рождение ребёнка
25.03.1962
Сын: Вислов Владимир
Мать ребёнка: Вислова (Хвостенко) Софья
Смерть
03.08.1993