Белов Никита Уарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти29.05.1866 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в Рязанской губернии, Спасский уезд
Рождение ребёнка
1846
Сын: Белов Фома Никитич
Мать ребёнка: Белова Марфа Сергеевна
Родился в Рязанской губернии, Спасском уезде
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Марфа Сергеевна
Смерть
29.05.1866 ст.
Покровка, Макушинский муниципальный район, Курганская область