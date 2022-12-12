Белов Никита Уарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Никита Уарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

29.05.1866 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в Рязанской губернии, Спасский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Белов Фома Никитич

Мать ребёнка: Белова Марфа Сергеевна

Родился в Рязанской губернии, Спасском уезде
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Марфа Сергеевна

Смерть
29.05.1866 ст.
Покровка, Макушинский муниципальный район, Курганская область
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