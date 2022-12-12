Пушкарева она же Куплина (Давыдова) Меланья
Место рождения
Дата рождения28.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1877
Отец: Давыдов Евтихий
Мать: Давыдова Анна
Рождение ребёнка
22.06.1909
Дочь: Килейникова Ефросинья
Отец ребёнка: Пушкарев Он Же Куплинов Иван
Рождение ребёнка
18.01.1914
Сын: Пушкарев Иван
Отец ребёнка: Пушкарев Он Же Куплинов Иван
Место жительства
1915
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно