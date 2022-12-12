Пушкарева она же Куплина (Давыдова) Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева она же Куплина (Давыдова) Меланья

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1877

Отец: Давыдов Евтихий

Мать: Давыдова Анна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.06.1909

Дочь: Килейникова Ефросинья

Отец ребёнка: Пушкарев Он Же Куплинов Иван

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.01.1914

Сын: Пушкарев Иван

Отец ребёнка: Пушкарев Он Же Куплинов Иван

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1915
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Он Же Куплинов Иван

Смерть
Неизвестно
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