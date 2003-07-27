Чуйкин Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкин Леонид

Место рождения

Макеевка

Дата рождения

23.01.1964

Дата смерти

27.07.2003

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

1969 г.р.

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1964

Отец: Чуйкин Виталий

Мать: Чуйкина Нина

Бракосочетание
?.12.1987

Жена: Чуйкина Ирина

Рождение ребёнка
02.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуйкина Ирина

Рождение ребёнка
30.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуйкина Ирина

Смерть
27.07.2003
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
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