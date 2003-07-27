Чуйкин Леонид
Место рождения
Дата рождения23.01.1964
Дата смерти27.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1964
Отец: Чуйкин Виталий
Мать: Чуйкина Нина
Бракосочетание
?.12.1987
Жена: Чуйкина Ирина
Рождение ребёнка
02.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуйкина Ирина
Рождение ребёнка
30.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуйкина Ирина
Смерть
27.07.2003
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно