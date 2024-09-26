Беляй Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833
Отец: Нестер
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляй Михаил
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: (Беляй) Елена
Отец ребёнка: Беляй Михаил
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Беляй) Феодосия
Отец ребёнка: Беляй Михаил
Рождение ребёнка
1857
Сын: Беляй Архип
Отец ребёнка: Беляй Михаил
Смерть
Неизвестно