Беляй Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляй Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Около 1854 г.р.
Около 1856 г.р.
1857 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833

Отец: Нестер

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляй Михаил

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: (Беляй) Елена

Отец ребёнка: Беляй Михаил

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Беляй) Феодосия

Отец ребёнка: Беляй Михаил

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Беляй Архип

Отец ребёнка: Беляй Михаил

Смерть
Неизвестно

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