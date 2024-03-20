Дорожкин Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
25.12.1933
Дочь: Тихомирова Лариса Андреевна
Мать ребёнка: Дорожкина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Дорожкин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Дорожкина Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1939