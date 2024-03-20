Дорожкин Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорожкин Андрей Алексеевич

Место рождения

Лычково, Демянский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Лычково, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.12.1933

Дочь: Тихомирова Лариса Андреевна

Мать ребёнка: Дорожкина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Дорожкин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Дорожкина Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорожкина Прасковья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1939
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