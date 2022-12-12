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Павлов Афанасий Алексеевич

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Место рождения

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

28.04.1897

Дата смерти

22.08.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1897

Отец: Павлов Алексей

Мать: Павлова Ксения

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
03.09.1927

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Федоровна

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.04.1930

Сын: Павлов Валерий

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Федоровна

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
22.08.1940
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
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