Павлов Афанасий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.04.1897
Дата смерти22.08.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1897
Отец: Павлов Алексей
Мать: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
03.09.1927
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
05.04.1930
Сын: Павлов Валерий
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Федоровна
Смерть
22.08.1940
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно