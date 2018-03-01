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Головкова Виктория Ивановна
Головкова Виктория Ивановна
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Место рождения
Анжеро-Судженск
, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Дата рождения
01.03.2018
Пол
Женский
Отец
Головков Иван Александрович
1986 г.р.
Мать
Головкова Елена Андреевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2018
Отец:
Головков Иван Александрович
Мать:
Головкова Елена Андреевна
Анжеро-Судженск
, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
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