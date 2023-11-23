Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Васильев
Рождение ребёнка
1755
Сын: Александр Петров
Отец ребёнка: Петр Васильев
Александр Петрович (1755 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Волге Рыбинского уезда Петра Васильевича. Служил пономарем в том же селе. В 1784 году выбыл в светскую команду. Жена его Ефимия ... Показать все
Рождение ребёнка
1761
Сын: Герасим Петров
Отец ребёнка: Петр Васильев
Рождение ребёнка
1765
Сын: Федор Петров
Отец ребёнка: Петр Васильев
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Петр Васильев
Рождение ребёнка
1772
Сын: Павел Петров
Отец ребёнка: Петр Васильев
Смерть
Неизвестно