Прасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Васильев

Рождение ребёнка
1755

Сын: Александр Петров

Отец ребёнка: Петр Васильев

Александр Петрович (1755 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Волге Рыбинского уезда Петра Васильевича. Служил пономарем в том же селе. В 1784 году выбыл в светскую команду. Жена его Ефимия ... Показать все
Рождение ребёнка
1761

Сын: Герасим Петров

Отец ребёнка: Петр Васильев

Рождение ребёнка
1765

Сын: Федор Петров

Отец ребёнка: Петр Васильев

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Петр Васильев

Рождение ребёнка
1772

Сын: Павел Петров

Отец ребёнка: Петр Васильев

Смерть
Неизвестно

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