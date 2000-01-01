Алешникова (Романова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлешникова (Романова) Татьяна

Алешникова (Романова) Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Вера Степановна

Отец ребёнка: Алешников Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремезова Валентина Степановна

Отец ребёнка: Алешников Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Надежда Степановна

Отец ребёнка: Алешников Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Галина Степановна

Отец ребёнка: Алешников Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алешников Геннадий Степанович

Отец ребёнка: Алешников Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алешников Виталий Степанович

Отец ребёнка: Алешников Степан Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешников Степан Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close