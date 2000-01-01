Алешникова (Романова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Вера Степановна
Отец ребёнка: Алешников Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремезова Валентина Степановна
Отец ребёнка: Алешников Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Надежда Степановна
Отец ребёнка: Алешников Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Галина Степановна
Отец ребёнка: Алешников Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алешников Геннадий Степанович
Отец ребёнка: Алешников Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алешников Виталий Степанович
Отец ребёнка: Алешников Степан Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно