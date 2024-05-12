Ордина Клавдия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиОколо 22.04.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колосова Анна (Нюра) Виссарионовна
Отец ребёнка: Колосов Виссарион Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Василий Виссарионович
Отец ребёнка: Колосов Виссарион Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Колосов Яков Виссарионович
Отец ребёнка: Колосов Виссарион Васильевич
Рождение ребёнка
03.11.1926
Сын: Колосов Дмитрий Виссарионович
Отец ребёнка: Колосов Виссарион Васильевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Колосов Михаил Виссарионович
Отец ребёнка: Колосов Виссарион Васильевич
Смерть
Около 22.04.1970
Киев, Украинская ССР