Ордина Клавдия Матвеевна 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ордина Клавдия Матвеевна

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Место рождения

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Около 22.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колосова Анна (Нюра) Виссарионовна

Отец ребёнка: Колосов Виссарион Васильевич

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Василий Виссарионович

Отец ребёнка: Колосов Виссарион Васильевич

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Виссарион Васильевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Колосов Яков Виссарионович

Отец ребёнка: Колосов Виссарион Васильевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.11.1926

Сын: Колосов Дмитрий Виссарионович

Отец ребёнка: Колосов Виссарион Васильевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Колосов Михаил Виссарионович

Отец ребёнка: Колосов Виссарион Васильевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 22.04.1970
Киев, Украинская ССР

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