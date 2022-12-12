Рябинина Парасковья Ильинична
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1832 ст.
Дочь: Добротина Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Рябинин Григорий Семенович
Гришино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно