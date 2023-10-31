Полещук Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полещук Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1952

Отец: не указан

Мать: Маринич Александра Иосифовна

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