Швейцер (Schweitzer) Анна Барбара (Anna Barbara)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1698
Дата смерти03.10.1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
11.04.1712
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Фетш Мария Ева
Отец ребёнка: Фетш Иоганнес Венделин
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.08.1730
Сын: Фетш Иоганнес Лоренц
Отец ребёнка: Фетш Иоганнес Венделин
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
03.10.1768
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
04.10.1768
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция