Швейцер (Schweitzer) Анна Барбара (Anna Barbara) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швейцер (Schweitzer) Анна Барбара (Anna Barbara)

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Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1698

Дата смерти

03.10.1768

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
11.04.1712

Муж: Фетш Иоганнес Венделин

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Фетш Мария Ева

Отец ребёнка: Фетш Иоганнес Венделин

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.08.1730

Сын: Фетш Иоганнес Лоренц

Отец ребёнка: Фетш Иоганнес Венделин

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
03.10.1768
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
04.10.1768
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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