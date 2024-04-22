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Непогодьев Николай Андреевич

Место рождения

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Непогодьев Андрей Иванович

Мать: не указана

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Непогодьев Яков Николаевич

Мать ребёнка: Непогодьева Васса Ивановна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Непогодьев Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Непогодьева Васса Ивановна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Полагея (Пелагея) Николаевна

Мать ребёнка: Непогодьева Васса Ивановна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Непогодьева Васса Ивановна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Непогодьева Васса Ивановна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непогодьева Васса Ивановна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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