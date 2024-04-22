Непогодьев Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Непогодьев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Непогодьев Яков Николаевич
Мать ребёнка: Непогодьева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Непогодьев Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Непогодьева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Полагея (Пелагея) Николаевна
Мать ребёнка: Непогодьева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Непогодьева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Непогодьева Васса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно