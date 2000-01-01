Рублёв Роман Саввавич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Рублёв Савва
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Рублёва Агафья Савельевна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Рублёва Агафья Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Романовна
Мать ребёнка: Рублёва Агафья Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно