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Рублёв Роман Саввавич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Рублёв Савва

Мать: Рублёва Федосья Филиповна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Рублёв Симон Романович

Мать ребёнка: Рублёва Агафья Савельевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Рублёв Василий Романович

Мать ребёнка: Рублёва Агафья Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Романовна

Мать ребёнка: Рублёва Агафья Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублёва Агафья Савельевна

Смерть
Неизвестно
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