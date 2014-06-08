Филиппов Лев Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Лев Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ФЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2014

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

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