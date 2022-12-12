Шевцова Марья Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова Марья Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шевцов Матвей Казьмич

Отец ребёнка: Шевцов Косьма Яковлевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шевцов Яков Казьмич

Отец ребёнка: Шевцов Косьма Яковлевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дьяченко Александра Косьминишна

Отец ребёнка: Шевцов Косьма Яковлевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов Косьма Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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