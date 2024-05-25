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Матшин Фазыл Хасанша Улы

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Мухаметшин Хасанша Мухаметович

Мать: Халиса

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорур

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорур

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорур

Смерть
Неизвестно

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