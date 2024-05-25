Матшин Фазыл Хасанша Улы
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Мухаметшин Хасанша Мухаметович
Мать: Халиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорур
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорур
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорур
Смерть
Неизвестно