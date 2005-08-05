Позднякова (Глухова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова (Глухова) Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1981

Отец: Глухов Владимир Михайлович

Мать: Глухова Людмила Леонидовна

Рождение ребёнка
05.08.2005

Дочь: Позднякова Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Поздняков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
12.10.2011

Сын: Позднякова Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Поздняков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
13.02.2020

Сын: Позднякова Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Поздняков Дмитрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Дмитрий Сергеевич

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