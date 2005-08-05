Позднякова (Глухова) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1981
Рождение ребёнка
05.08.2005
Дочь: Позднякова Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Поздняков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
12.10.2011
Сын: Позднякова Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Поздняков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
13.02.2020
Сын: Позднякова Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Поздняков Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно