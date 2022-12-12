Денисова Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова Параскева Семеновна

Денисова Параскева Семеновна

avatar

Место рождения

Добрынино, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Добрынино, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1898 ст.

Дочь: Богданова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Богданов Алексей Михайлович

Дитино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.02.1901 ст.

Дочь: Богданова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Богданов Алексей Михайлович

Дитино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.

Сын: Богданов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Богданов Алексей Михайлович

Дитино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.11.1908 ст.

Сын: Богданов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Богданов Алексей Михайлович

Дитино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Алексей Михайлович

Смерть
Около 1943
Дитино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close