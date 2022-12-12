Денисова Параскева Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1898 ст.
Дочь: Богданова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Богданов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
11.02.1901 ст.
Дочь: Богданова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Богданов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.
Сын: Богданов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Богданов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
26.11.1908 ст.
Отец ребёнка: Богданов Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1943